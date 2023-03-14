Восьмилетнюю девочку в Петербурге госпитализировали после падения на нее льда с крыши

В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмилетнюю школьницу после падения ей на голову наледи. Происшествие произошло на Краснопутиловской улице, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 14 марта.

По данным следствия, девочка пострадала 13 марта, тогда же ее доставили в детскую больницу, где она находится и до сих пор. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сугробы в Петербурге за неделю уменьшатся почти втрое из-за мощной волны тепла. Коммунальщики Петербурга перешли на экстренный режим работы из-за резкого таяния снега.

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