Сугробы в Петербурге за неделю уменьшатся почти втрое из-за мощной волны тепла

Сугробы в Санкт-Петербурге за неделю уменьшатся почти втрое. Их высота к выходным снизится с 31 до 11 см, следует из прогноза погодного центра «Фобос».

Талая вода устремится в реки, которые могут начать выход из берегов. Такие процессы уже начались в Саратовской и Ульяновской областях, а также в Мордовии.

«За зиму в большинстве регионов Европейской России выпало аномально много снега, и теперь он будет аномально быстро таять!»,— подчеркивают погодные эксперты.

Как уточняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 14 марта может стать самым теплым днем с начала года. Пока что рекорд принадлежит 19 января, тогда воздух прогрелся до +5.0 градусов.

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