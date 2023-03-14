Коммунальщики Петербурга перешли на экстренный режим работы из-за резкого таяния снега

Коммунальные службы Санкт-Петербурга перешли на усиленный режим работы в связи резким потеплением и таянием снега. Дорожные предприятия приготовились устранять скопления воды на дорогах, сообщили 14 марта в пресс-службе Смольного.

По прогнозам синоптиков, воздух в ближайшие часы может прогреться до рекордных для этого года значений. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил ведомствам о запрете сброса снежных масс в канализацию. Весь снег необходимо утилизировать на снегоплавильных и снегоприемных пунктах.

Комитет по благоустройству провел очистку патрубков, крышек дождеприемных колодцев и территорий радиусом в один метр вокруг них. Жителей Петербурга просят сообщать о скоплениях воды во дворах и на улицах по номеру 004.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что сугробы в Петербурге за неделю уменьшатся почти втрое из-за мощной волны тепла.

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