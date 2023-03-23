Цены на авторынке были взвинчены ранее

На рынке новых авто ценники будут только расти, прежде всего на машины нового модельного года, поэтому затягивать с покупкой новой машины не стоит. Сэкономить сейчас получится разве что при покупке электромобиля в рамках госпрограммы льготного автокредитования. Можно надеяться на ее продление во второй половине года и на покупку машины с традиционным мотором с субсидией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая

Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая



На мой взгляд, увеличение объемов параллельного импорта при относительно стабильном курсе рубля позволит постепенно, в перспективе трех-четырех месяцев, насытить определенные сегменты рынка. Авральное расширение сетей рядом марок из Поднебесной и борьба за долю рынка заставляет не только дилеров, но и импортеров биться за маржинальность каждой сделки. И наконец, расширение бизнеса таких марок, как Omoda и «Москвич», и появление новых игроков (Kaiyi и Jetour) также должно неизбежно повлиять на наполнение нашего рынка и стабилизацию цен.

Если же говорить о вторичном рынке, то тем, кому необходимо продать машину, также едва ли стоит медлить. Особенно это касается владельцев автомобилей премиальных марок и внедорожников. Цены по многим моделям в этом сегменте были ранее взвинчены до таких высот, что оказались гораздо выше покупательной способности. И их снижение в конце прошлого года только начинало набирать обороты и продолжилось в январе-феврале. А вот владельцем свежих автомобилей в более демократичных диапазонах цен можно, пожалуй, не торопиться. Здесь в ближайшие месяц-два едва ли будут какие-то серьезные колебания цен.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)