Цены на авторынке были взвинчены ранее

На рынке новых авто ценники будут только расти, прежде всего на машины нового модельного года, поэтому затягивать с покупкой новой машины не стоит. Сэкономить сейчас получится разве что при покупке электромобиля в рамках госпрограммы льготного автокредитования. Можно надеяться на ее продление во второй половине года и на покупку машины с традиционным мотором с субсидией.
Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая
На мой взгляд, увеличение объемов параллельного импорта при относительно стабильном курсе рубля позволит постепенно, в перспективе трех-четырех месяцев, насытить определенные сегменты рынка. Авральное расширение сетей рядом марок из Поднебесной и борьба за долю рынка заставляет не только дилеров, но и импортеров биться за маржинальность каждой сделки. И наконец, расширение бизнеса таких марок, как Omoda и «Москвич», и появление новых игроков (Kaiyi и Jetour) также должно неизбежно повлиять на наполнение нашего рынка и стабилизацию цен.
Если же говорить о вторичном рынке, то тем, кому необходимо продать машину, также едва ли стоит медлить. Особенно это касается владельцев автомобилей премиальных марок и внедорожников. Цены по многим моделям в этом сегменте были ранее взвинчены до таких высот, что оказались гораздо выше покупательной способности. И их снижение в конце прошлого года только начинало набирать обороты и продолжилось в январе-феврале. А вот владельцем свежих автомобилей в более демократичных диапазонах цен можно, пожалуй, не торопиться. Здесь в ближайшие месяц-два едва ли будут какие-то серьезные колебания цен.