Генеральным директором ростовского «Аэро-Сити» стал Александр Язымов

В ООО «Аэро-Сити», владеющем землей в районе старого аэропорта Ростова, должность генерального директора занял Александр Язымов. Информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс».

Согласно данным системы, смена руководителя произошла 10 марта. До этого момента предприятие возглавлял бывший совладелец ООО «Аэропорт-Холдинг» Николай Ульянов.

Александр Язымов является владельцем и гендиректором ростовской строительной компании ООО «Время». Также он упоминается в числе отмеченных благодарностью администрации Ростова-на-Дону сотрудников компании «ЮгСтройИнвест» на сайте ЖК «Левобережье».

Напомним, в феврале 100% уставного капитала ООО «Аэро-Сити» перешла под контроль компании «ЮгСтройИнвест».

Анастасия Назарова