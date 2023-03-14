На Биржевом мосту установили отремонтированные исторические перила

На Биржевой мост вернулись отремонтированные перила с трезубцем Нептуна. Одной из основных задач во время капитального ремонта было именно восстановление исторического ограждения, сообщили 14 марта в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В мастерских отремонтировали 428 метров чугунного ограждения. Специалисты очистили перила от коррозии, убрали сколы и нанесли несколько слоев грунта. Интересно, что они не цельные, а сборные. Каждая секция похожа на конструктор и состоит из нескольких десятков элементов.

В ближайшее время подрядчик начнет готовить разводной механизм моста к навигационному периоду.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП Петербурга согласовал проект подземного перехода у Биржевого моста.

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