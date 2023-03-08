КГИОП Петербурга согласовал проект подземного перехода у Биржевого моста

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга выдал положительное заключение на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачева. Большую часть подземных работ синхронизируют с ремонтом Биржевого поста, сообщает «Фонтанка».

Контракт на проектирование и строительство перехода был заключен еще в сентябре 2022 года. Проект был направлен на рассмотрение в «Центр государственной экспертизы», после чего подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ. В ходе его составления исполнитель провел три государственные историко-культурные экспертизы по сохранности ближайших зданий и сооружений. Две из них согласовал КГИОП, еще одну Минкульт.

Напомним, что подземный переход у Биржевого моста возведет АО «ПО «Возрождение» Игоря Букато за 420 млн руб. Капитальный ремонт почти за 2,4 млрд руб. на самом Биржевом мосту также выполняет «Возрождение». Планируется, что подземный переход будет сдан в октябре 2024 года, однако все работы могут объединить и завершить в 2023-м.

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