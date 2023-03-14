Количество транспортных средств на газу в Татарстане выросло в 26 раз

За последние десять лет число транспортных средств на газу выросло в Татарстане в 26 раз, составив свыше 13 тыс. единиц. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил глава Минпромторга Олег Коробченко.

По его словам, именно в 2013 году была утверждена программа развития газомоторного топлива в Татарстане. За этот период число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций выросло в 4,5 раза до 44 единиц, а реализация компримированного природного газа увеличилась в 16 раз до 72,2 млн куб. метров.

В настоящее время в Татарстане прорабатывает новую программу развития транспорта на газу на ближайшие десять лет.

"Ъ-Казань"