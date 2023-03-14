Ростовских школьников предупредили об уголовном наказании за участие в «ЧВК Рёдан»

Донская полиция провела разъяснительную работу со школьниками Ростова-на-Дону о возможной уголовной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и беспорядках, связанных с деятельностью объединения ЧВК «Рёдан». Об этом в ходе расширенного планерного заседания при главе администрации донской столицы рассказал глава УМВД города Сергей Шпак.

По словам представителя полиции, своевременные меры, предпринятые региональными правоохранителями, позволили предупредить массовые нарушения общественного порядка. Также были проведены рабочие встречи с директорами местных школ и беседы с родителями.

«Также проведены профилактические лекции с подростками. Им разъяснили об уголовной и административной ответственности»,— сказал Сергей Шпак.

Ранее сообщалось, что в российских городах в конце февраля были зафиксированы столкновения представителей молодежной субкультуры поклонников аниме «ЧВК Рёдан» и футбольных фанатов, а также так называемых «гопников». В Ростове и Таганроге, по информации очевидцев, также были массовые случаи несанкционированных сборов молодежи в торговых центрах. Однако, официальных комментариев от представителей правоохранительных органов по данной теме не было предоставлено.

Анастасия Назарова