Глава Rheinmetall призвал увеличить расходы на оборонную промышленность для помощи Украине

Глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что европейская промышленность не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, если правительство не увеличит расходы. Об этом он рассказал Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армин Паппергер

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters Армин Паппергер

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

«Мне нужны заказы. Без заказов мы не будем ничего производить. Любая нехватка боеприпасов не будет виной оборонной промышленности. Промышленность может поставить только то, что будет востребовано»,— сказал господин Паппергер. По словам главы Rheinmetall, медленный темп выполнения заказов свидетельствует о том, что в текущем году концерн будет производить снаряды только на две трети мощности.

Господин Паппергер уточнил, что Rheinmetall способен производить 450 тыс. артиллерийских снарядов в год. Однако в ближайшие два года производитель намерен увеличить показатели мощности как минимум до 600 тыс. снарядов за счет предприятия в Венгрии и нового порохового завода в Германии. Кроме того, глава концерна ожидает, что в ближайшие несколько недель будет одобрен план строительства завода в Саксонии.

«Это проект национальной безопасности. Мы не можем финансировать его самостоятельно. Нам нужна такая же государственная поддержка, какую получила компания Intel для своего завода по производству чипов»,— сказал глава Rheinmetall. В 2022 году немецкое правительство выделило Intel более €5 млрд в качестве государственных средств на строительство крупного завода по производству полупроводников.

Тем не менее, несмотря на неопределенности с заказами, Rheinmetall нарастила производство 120-миллиметровых танковых снарядов, которые используются в большинстве танков американского и европейского производства. По словам Армина Паппергера, у компании достаточно мощностей для производства 240 тыс. таких снарядов, но в текущем году планируется произвести менее 150 тыс.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Германии ускорить и нарастить поставки боеприпасов. «Мы говорили с немецкой оборонной промышленностью… и она попросила немецкое правительство об одном: подписать контракты. Они частично готовы. Так что проблема в правительстве»,— рассказал министр. С критикой в адрес немецкой стороны выступал и президент Украины Владимир Зеленский. 19 января он обвинил власти Германии в нерешительности в вопросе поставок танков Leopard.

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