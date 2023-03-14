В Татарстане за 2022 год увеличилось число субъектов малого бизнеса

В Татарстане на 10 марта 2023 года насчитывалось 168,05 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 2,4% больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании комитета Госсовета по экономике сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Он добавил, что по данным министерства экономики, на малый бизнес приходится 42% всех рабочих мест в республике. Общее число сотрудников за год выросло на 6,2% — до 828,5 тыс. человек.

По словам господина Абдулганиева, рост этих показателей стал возможен благодаря мерам поддержки, принятых на республиканском и федеральном уровнях. «Но в большой степени это результат работы и самого малого бизнеса. Это и закалка, которую предприниматели вынуждены были получить за последние годы, это и смекалка, и предпринимательская инициатива»,— заключил бизнес-омбудсмен.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"