В Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов на железнодорожной станции

В Пензенской области на железнодорожной станции Селикса произошел крупный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Информация о ЧП, по данным Росприроднадзора, поступила в ведомство еще 10 марта в 17:55. Сотрудники управления выехали на место происшествия и выяснили, что нефтепродукты вылились на железнодорожные пути, в водоотводящую канаву вдоль железнодорожной насыпи и на прилегающую территорию частных домовладений.

На следующий день, 11 марта, сотрудники Росприроднадзора вместе с работниками филиала «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выехали на место происшествия для отбора проб почвы. Площадь загрязнения составляет 7291 кв. м, ситуация находится на контроле управления.

Сергей Петунин, Саратов