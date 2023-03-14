В Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов на железнодорожной станции

В Пензенской области на железнодорожной станции Селикса произошел крупный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.
Информация о ЧП, по данным Росприроднадзора, поступила в ведомство еще 10 марта в 17:55. Сотрудники управления выехали на место происшествия и выяснили, что нефтепродукты вылились на железнодорожные пути, в водоотводящую канаву вдоль железнодорожной насыпи и на прилегающую территорию частных домовладений.
На следующий день, 11 марта, сотрудники Росприроднадзора вместе с работниками филиала «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выехали на место происшествия для отбора проб почвы. Площадь загрязнения составляет 7291 кв. м, ситуация находится на контроле управления.