Пожар в районе ТЭЦ-2 на Воткинском шоссе произошел в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 14 марта, в районе ТЭЦ-2 на Воткинском шоссе произошел пожар. Как сообщают очевидцы, со стороны крупнейшей в регионе электростанции идет густой черный дым. По направлению на место происшествия выехали экстренные службы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне, 13 марта, в Ижевске произошел пожар в здании научно-исследовательского технологического института «Прогресс». Позднее появилась информация, что возгорание произошло в заведении «Кинза», расположенном на первом этаже.