Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:04

Пожар в районе ТЭЦ-2 на Воткинском шоссе произошел в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 14 марта, в районе ТЭЦ-2 на Воткинском шоссе произошел пожар. Как сообщают очевидцы, со стороны крупнейшей в регионе электростанции идет густой черный дым. По направлению на место происшествия выехали экстренные службы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне, 13 марта, в Ижевске произошел пожар в здании научно-исследовательского технологического института «Прогресс». Позднее появилась информация, что возгорание произошло в заведении «Кинза», расположенном на первом этаже.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...