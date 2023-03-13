Горение в вентиляции могло стать причиной пожара в здании на улице Пушкинская в Ижевске

Причиной пожара в заведении «Кинза», расположенного на улице Пушкинская в столице Удмуртии, могло стать горение в вентиляции. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия никто не пострадал.

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Всего при пожаре было эвакуировано девять человек. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Напомним, о пожаре в здании научно-исследовательского технологического института «Прогресс» стало известно утром. Позднее появилась информация, что возгорание произошло в кафе, расположенном на первом этаже.