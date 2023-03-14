Нижегородцы пожаловались Александру Бастрыкину на будущую канатную дорогу

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал процессуальную проверку по жалобе жителей Нижнего Новгорода на будущее строительство второй канатной дороги, сообщили в информационном центре СК.

Канатную дорогу длиной 3,3 км планируется построить через Оку по концессии с группой компаний «Урбантех», инвестиции оцениваются в 4,3 млрд руб. Переправа свяжет район парка «Швейцария» и территорию Ленинского района у станции метро «Заречная». Однако местные жители выступили против проекта и заявили, что строительство запланировано на участке, относящемся к категории озелененных территорий общего пользования.

Жалобщики отметили, что опоры канатной дороги планируется установить у подземной реки, где из-за аварийного коллектора периодически проваливается грунт. «Местные жители опасаются, что совокупность этих факторов повлияет на целостность фундаментов рядом расположенных домов, что может создать угрозу их безопасности», — подчеркнули в СК.

Руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину поручено проверить доводы нижегородцев и доложить о результатах Александру Бастрыкину.

В ГК «Урбантех» сообщили, что учтут факты, о которых пишут нижегородцы, в проектной документации. Она еще разрабатывается. «Строительство любого инфраструктурного объекта вызывает справедливые вопросы у жителей города. Новая канатная позволит связать две части города и повысит доступность этих территорий для четверти населения Нижнего Новгорода. Ее влияние на места отдыха горожан будет минимальным, так как канатные дороги признаны самым экологичным и бесшумным транспортом»,– сообщили в «Урбантехе». Инвестор принимает обращения горожан по электронной почте: info@urbantechgroup.ru.

Владимир Зубарев