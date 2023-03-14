Бывший мэр Белгорода Антон Иванов обжаловал арест

Адвокат бывшего мэра Белгорода Антона Иванова Елена Палымова сообщила о принятии к рассмотрению апелляционной жалобы на его арест. «Материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения направлен в Белгородский областной суд», — говорится в сообщении адвоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвинения Антона Иванова касаются его работы на посту гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК). По версии регионального Следственного комитета, по инициативе топ-менеджера коммерческие фирмы взяли займы у корпорации, не вернув 50 млн руб. Экс-глава, как считают следователи, за неприятие мер к возвращению долга получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. Господин Иванов вину отрицает, его защита отмечает, что машина была приобретена его теперь уже бывшей супругой. Экс-чиновник помещен под стражу на два месяца.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал арест своего бывшего подчиненного имиджевой проблемой для региона. Он поддерживал Антона Иванова до его назначения мэром Белгорода.

Господин Иванов возглавил городскую администрацию в октябре 2021 года, а покинул ее год спустя. Во время одного из прямых эфиров Вячеслав Гладков рассказал, что мэр ушел «из-за большого количества невыполненных обещаний». До этого губернатор заявлял, что Антон Иванов не успевал работать в нужном темпе. В феврале господин Гладков рассказал о «большом объеме нарушений» в финансовой деятельности БИК, в том числе в период работы там Антона Иванова.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале «Ъ» «Бывшему мэру предъявили иномарку».

Сергей Толмачев

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