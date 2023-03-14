В Петербурге откроются магазины женской одежды бренда Noun из Волгограда

В Санкт-Петербурге начнут работу магазины женской одежды бренда Noun из Волгограда. Первый из них откроется в ТРК «Европолис», компания арендовала площади Monki шведской H&M Group, пишет «РБК-Петербург».

Со слов основателя марки Семена Пименова, Noun ведет переговоры практически со всем ТЦ в Петербурге, кроме «Галереи», где предлагают договор аренды на 5 лет в валюте без возможности расторжения. Бренд для размещения рассматривает площадки размером 300-400 кв. м.

Компания основана в 2017 году и изначально носила название Dorogobogato. Генеральному директору Семену Пименову принадлежит 85% компании. По данным на конец 2022 года, Noun привлек около 290 млн руб. от фонда «Тилтех капитала», владельцем которого является создатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко. В настоящее время у бренда 16 магазинов в 14 городах. Средний чек составляет 2 тыс.–2,5 тыс. руб.

В начале марта «Ъ-СПб» рассказывал, что производитель оптики Gresso откроет бутик в Петербурге на месте часового бренда Tourbillon.

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