Производитель оптики Gresso откроет бутик в Петербурге на месте часового бренда Tourbillon

Российский производитель солнцезащитной и медицинской оптики Gresso арендовал помещение площадью 190 кв. м. на Большой Конюшенной улице, 13 под свой бутик. Об этом 2 марта сообщает NF Group, выступившая консультантом сделки. Ранее пространство занимал бутик люксового швейцарского часового бренда Tourbillon.

Как уточнили «Ъ-СПб» в NF Group, это первый и единственный бутик в Санкт-Петербурге, который планируется открыть в марте. Расширять свое присутствие до сети компания пока планирует.

«Доля свободных площадей в локации Большой Конюшенной за прошедший год существенно не изменилась и составила 7%. Из международных брендов помещение освободил только Tourbillon. Запрашиваемые арендные ставки по данным на начало 2023 года находятся в диапазоне от 3 250–7 200 руб./кв. м. в месяц, включая НДС»,— отметила Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге.

В сентябре прошлого года компания открыла флагманский бутик в центре Москвы на пересечении Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Арендуемая площадь составила более 111 кв. м. Тогда представители Gresso отмечали, что планируют открыть магазины в Петербурге и Сочи.

Gresso — международная компания, производитель мобильных телефонов и аксессуаров класса люкс. Основана в 2002 году. Торговая марка зарегистрирована в Швейцарии. Компания имеет собственное производство в России. Вся продукция бренда укомплектована премиальными немецким линзами Zeiss и японской оптикой Hoya.

Алла Михеенко

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