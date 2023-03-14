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Главного бухгалтера нижегородской компании обвинили в растрате 15 млн рублей

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело главного бухгалтера ООО «Ника Строй НН» Светланы Никитиной, следует из судебной картотеки. Женщину обвинили в присвоении и растрате свыше 15 млн руб., сообщили в суде.

Светлане Никитиной вменили в вину пять преступлений по ст. 160 УК РФ. По фабуле дела в 2016-2022 годах бухгалтер организации завысила себе зарплату на 5,8 млн руб., а также перевела на счет супруга-предпринимателя 9,6 млн руб. за фиктивные транспортные услуги.

Фигурантка уголовного дела не признала вину, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Судебное разбирательство начнется 16 марта.

Владимир Зубарев

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