В Кремле допустили участие Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие Владимира Путина в саммите G20 не исключается. По его словам, решение об этом будут принимать дополнительно.

«Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите»,— сказал господин Песков «Интерфаксу».

Владимир Путин не принимал участия в саммите лидеров стран G20 на Бали в ноябре 2022 года. Вместо него российскую делегацию представлял глава МИДа Сергей Лавров.

В 2023 году саммит лидеров G20 пройдет в 9–10 сентября в Нью-Дели, Индия. В середине января фото господина Путина появилось на странице участников саммита G20 в Индии. Ранее в Кремле говорили, что участие российского президента в саммите не исключается.

Олеся Павленко