На странице участников саммита G20 появилась фотография Путина

Фотография президента России Владимира Путина размещена на странице участников саммита G20, который состоится 9 и 10 сентября 2023 года в индийском Нью-Дели. Предыдущий саммит G20 состоялся на Бали 15–16 ноября 2022 года. Владимир Путин в мероприятии не участвовал. Вместо него Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо фотографии российского президента на сайте опубликованы портреты всех остальных участников саммита, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента США Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других.

Также в саммите должны принять участие специально приглашенные Индией (она председательствует в G20 с 1 декабря) президенты Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеры Бангладеш, Маврикии, Нидерландов, Сингапура, Испании и глава Омана.

18-й саммит глав государств и правительств G20, как сказано на сайте, станет кульминацией всех процессов и встреч группы, проводившихся в течение года между министрами, высокопоставленными официальными лицами и гражданским обществом.

Дарья Эрозбек