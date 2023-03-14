В микрорайоне Ива начнут курсировать электробусы

До конца года в Перми начнут работу 16 электробусов. Об этом заявил вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Электробусы будут курсировать до микрорайона Ива по маршруту «Ул. Сапфирная — Пермь II». На закупку электротранспорта краевой бюджет направит 38 млн руб., бюджет Перми — 9 млн руб.

По словам Андрея Алякринского, Пермский край стал одним из регионов, которые получат поддержку федерального центра на развитие транспорта в объеме 736 млн руб. Кроме того, в реализации планов активное участие принимает и застройщик микрорайона. Электробусы станут альтернативой трамваям, запуск которых в микрорайоне планировался ранее.