Рамзан Кадыров раскритиковал мобилизованных из Свердловской области, записавших обращение Путину

Глава Чечни Рамзан раскритиковал участников специальной военной операции на Украине, которые публично озвучивают проблемы на фронте и записывают видео с жалобами. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором мобилизованные из Свердловской области жалуются президенту Владимиру Путину на руководство полка и нехватку снаряжения.

«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?»,— написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По словам главы Чеченской Республики, «проблемы, вопросы, нехватки, неудачи» всегда присутствуют во время военных конфликтов, в том числе на спецоперации на Украине. По его мнению, военные должны не «писать публичные обращения», а пытаться самостоятельно решить проблему.

«Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе? У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки, найди себе другую задачу. Никто не будет бегать за тобой с цинком патронов и сухпайком, чтобы вручить аккурат в тот момент, когда твои закончатся»,— подчеркнул он.

Рамзан Кадыров отметил, что сейчас обстановка в российских боевых подразделениях, участвующих в спецоперации, лучше, чем была год назад.

Напомним, на обращение мобилизованных к президенту отреагировала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее мнению, видео с жалобами военных из разных регионов «должно стать поводом для тревоги в Министерстве обороны». При этом она допустила, что ролики могут быть «спланированным заказом».

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