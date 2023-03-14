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Коммерсантъ FM
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Контактная группа по военной помощи Украине под председательством США встретится 15 марта

Новое заседание контактной группы по военной помощи Украине состоится завтра, 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона по результатам телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Ллойд Остин

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Контактная группа по военной помощи Украине — международная коалиция, участники которой начали оказывать военную помощь Украине после ввода российских войск на территорию страны. В ее состав входит 54 страны, в том числе все члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии. Первая встреча прошла 26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе Рамштайн.

В сообщении Пентагона отмечается, что господин Остин проинформировал господина Резникова об усилиях по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Украинский министр, в свою очередь, рассказал ему о последних событиях на фронте.

Девятая встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» прошла 14 февраля. В тот же день для обсуждения помощи Украине встретились министры стран НАТО. После дискуссий о поставках Киеву танков и истребителей западные союзники приняли решение сосредоточиться на передаче боеприпасов. Ллойд Остин, под председательством которого проходят все «Рамштайны», подчеркивал, что Украина нуждается в срочной, а не долгосрочной помощи.

О том, как прошел «Рамштайн-9»,— в материале «Ъ» «Первым делом не самолеты».

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