ТАСС: Россия и Украина не могут договориться о расширении зерновой сделки

Согласовать расширение сделки об экспорте украинского зерна пока не удается, поскольку Россия и Украина настаивают на разных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с переговорами по зерновой сделке. По его словам, при сложившейся ситуации ожидается продление сделки на действующих в настоящее время условиях и продолжение обсуждений в ближайшие месяцы.

Как уточнил собеседник агентства, украинская сторона заинтересована в увеличении количества морских портов, из которых будет экспортироваться сельскохозяйственная продукция. Речь идет о портах Николаевской области, в том числе Очакове на Днепро-Бугском лимане.

Россия добивается переподключения Россельхозбанка к международной межбанковской системе передачи финансовых сообщений SWIFT. Однако, по словам источника, достичь договоренностей по этому вопросу не удается, поскольку западные страны опасаются, что банк будет использоваться не только для операций в сельскохозяйственной сфере. Запуск аммиакопровода Тольятти—Одесса блокирует Украина, опасаясь негативной реакции внутри страны на такую договоренность, утверждает собеседник ТАСС.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля 2022 года при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. В ноябре ее действие продлили на 120 дней. Срок действия соглашения истекает 18 марта. В МИД РФ заявили о готовности продлить зерновую сделку на 60 дней.

Россия добивается гарантий безопасности для возобновления поставок аммиака (ключевого ингредиента в производстве нитратных удобрений) по трубопроводу Тольятти—Одесса. Маршрут экспорта удобрений был остановлен 24 февраля. Украина поддерживает расширение сделки при включении в нее портов города Николаев.

Подробнее — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Милена Костерева