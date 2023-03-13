Спикер вышел с иском

Бывший председатель городского совета Орска Галина Вереницина подала иск в суд о восстановлении ее в должности. Также она требует взыскать зарплату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебных расходов. Ранее 19 депутатов горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной с должности спикера. Основанием стала «утрата доверия депутатов». Конкретных причин парламентарии не назвали. Некоторые депутаты считают, что госпожу Вереницину решили уволить по причине ее отказа поддерживать «антинародный законопроект».
В феврале 19 депутатов Орского горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной с должности спикера
Фото: orsk-gorsovet.ru
Бывший председатель городского совета Орска (Оренбургская область) Галина Вереницина подала иск о восстановлении ее в должности спикера. Информация опубликована на сайте Ленинского районного суда города.
Как уточнил «Ъ» адвокат экс-спикера Сергей Буянкин, также они требуют взыскать зарплату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебных расходов. «Сложившаяся ситуация в Орском горсовете по поводу отставки с поста произошла впервые в современной России, когда освобожденный с должности обратился с исковым заявлением в суд»,— подчеркнул господин Буянкин. Заседание суда назначено на 30 марта.
В феврале 19 депутатов Орского горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной с должности спикера. Всего в горсовете 25 парламентариев. Основанием для ее увольнения стала «утрата доверия депутатов» и решение фракции (депутатской группы) «Единой России» в горсовете. Однако конкретных причин «утраты доверия» депутаты не назвали.
Во время рассмотрения вопроса об отставке некоторые не согласные с этим депутаты стали покидать зал заседания. Один из парламентариев Евгений Калинин демонстративно также вышел из фракции «ЕР». Депутат пояснил «Ъ», что на выборах прошел самовыдвиженцем и в самой партии не состоял, являлся сторонником ЕР: «Я вышел именно из фракции ЕР в Орском горсовете, а после решил отказаться участвовать в происходящем беспределе и покинул зал заседания. Выйдя из депутатской группы ЕР, я продолжаю работать в интересах избирателей и поддерживаю курс, выбранный президентом Владимиром Владимировичем Путиным и правящей партией».
Депутат Виталий Омельченко также возмутился ситуацией и призвал коллег заняться делом: «Уважаемые депутаты, полон город собак, несоответствующих требованиям контейнерных площадок… Вам нечем заняться, как снимать председателя горсовета! Начните работать».
Евгений Калинин считает, что «депутаты решили убрать Галину Андреевну с должности председателя по причине того, что она отказалась поддерживать антинародный законопроект по переводу земельного участка из зоны „природного ландшафта“ и „городских лесов“ в зону „предприятий III–V классов вредности“ для разработки карьера по добыче вредного минерала в близи жилого массива. «Видать, кому-то это сильно не понравилось, что Вереницина может помешать и в дальнейшем проталкивать сомнительные решения в нашем городе»,— рассуждает депутат.
«Почему ее освободили? Вереницина умный и принципиальный руководитель, депутат, который не мог голосовать за законопроект против орчан, избирателей. Не смогли ее подмять под себя, как всех остальных 19 депутатов»,— полагает адвокат Сергей Буянкин.
Перед отставкой в конце января депутаты предварительно приняли изменения в регламент совета. С помощью этих поправок они могут досрочно прекратить полномочия председателя горсовета и его зама на основании «внутреннего убеждения и личного мнения каждого депутата». Такое решение может быть принято, если за него проголосуют не менее половины депутатов. Тогда прокуратура отмечала, что такая формулировка имеет «предпосылки для коррупционных проявлений» и полагала, что проект не может быть принят в этой части. Однако поправки были приняты. Как сообщил „Ъ“ адвокат Сергей Буянкин, в дальнейшем они будут уточнять исковые требования и признавать незаконным решение горсовета об изменениях в регламент совета.