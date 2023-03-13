Спикер вышел с иском

Бывший председатель городского совета Орска Галина Вереницина подала иск в суд о восстановлении ее в должности. Также она требует взыскать зарплату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебных расходов. Ранее 19 депутатов горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной с должности спикера. Основанием стала «утрата доверия депутатов». Конкретных причин парламентарии не назвали. Некоторые депутаты считают, что госпожу Вереницину решили уволить по причине ее отказа поддерживать «антинародный законопроект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В феврале 19 депутатов Орского горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной с должности спикера

Фото: orsk-gorsovet.ru В феврале 19 депутатов Орского горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной с должности спикера

Фото: orsk-gorsovet.ru

Бывший председатель городского совета Орска (Оренбургская область) Галина Вереницина подала иск о восстановлении ее в должности спикера. Информация опубликована на сайте Ленинского районного суда города.

Как уточнил «Ъ» адвокат экс-спикера Сергей Буянкин, также они требуют взыскать зарплату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебных расходов. «Сложившаяся ситуация в Орском горсовете по поводу отставки с поста произошла впервые в современной России, когда освобожденный с должности обратился с исковым заявлением в суд»,— подчеркнул господин Буянкин. Заседание суда назначено на 30 марта.

В феврале 19 депутатов Орского горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной с должности спикера. Всего в горсовете 25 парламентариев. Основанием для ее увольнения стала «утрата доверия депутатов» и решение фракции (депутатской группы) «Единой России» в горсовете. Однако конкретных причин «утраты доверия» депутаты не назвали.

Во время рассмотрения вопроса об отставке некоторые не согласные с этим депутаты стали покидать зал заседания. Один из парламентариев Евгений Калинин демонстративно также вышел из фракции «ЕР». Депутат пояснил «Ъ», что на выборах прошел самовыдвиженцем и в самой партии не состоял, являлся сторонником ЕР: «Я вышел именно из фракции ЕР в Орском горсовете, а после решил отказаться участвовать в происходящем беспределе и покинул зал заседания. Выйдя из депутатской группы ЕР, я продолжаю работать в интересах избирателей и поддерживаю курс, выбранный президентом Владимиром Владимировичем Путиным и правящей партией».

Депутат Виталий Омельченко также возмутился ситуацией и призвал коллег заняться делом: «Уважаемые депутаты, полон город собак, несоответствующих требованиям контейнерных площадок… Вам нечем заняться, как снимать председателя горсовета! Начните работать».

Евгений Калинин считает, что «депутаты решили убрать Галину Андреевну с должности председателя по причине того, что она отказалась поддерживать антинародный законопроект по переводу земельного участка из зоны „природного ландшафта“ и „городских лесов“ в зону „предприятий III–V классов вредности“ для разработки карьера по добыче вредного минерала в близи жилого массива. «Видать, кому-то это сильно не понравилось, что Вереницина может помешать и в дальнейшем проталкивать сомнительные решения в нашем городе»,— рассуждает депутат.

«Почему ее освободили? Вереницина умный и принципиальный руководитель, депутат, который не мог голосовать за законопроект против орчан, избирателей. Не смогли ее подмять под себя, как всех остальных 19 депутатов»,— полагает адвокат Сергей Буянкин.

Перед отставкой в конце января депутаты предварительно приняли изменения в регламент совета. С помощью этих поправок они могут досрочно прекратить полномочия председателя горсовета и его зама на основании «внутреннего убеждения и личного мнения каждого депутата». Такое решение может быть принято, если за него проголосуют не менее половины депутатов. Тогда прокуратура отмечала, что такая формулировка имеет «предпосылки для коррупционных проявлений» и полагала, что проект не может быть принят в этой части. Однако поправки были приняты. Как сообщил „Ъ“ адвокат Сергей Буянкин, в дальнейшем они будут уточнять исковые требования и признавать незаконным решение горсовета об изменениях в регламент совета.

Ани Айвазян