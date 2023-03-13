В Петербурге суд заключил под стражу участника финансовой пирамиды Дениса Шишко

Приморский районный суд Петербурга отправил в Следственный изолятор до 18 апреля одного из участников финансовой пирамиды Дениса Шишко. Об этом 13 марта сообщила объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, Шишко являлся активным участником сообщества и состоял в доверительных отношениях с руководителями. Он привлекал людей в пирамиду, собирал с них денежные средства и передавал их Евгению Чайчуку и Елене Василенко, которые тоже проходят по этому уголовному делу.

Ему предъявлено обвинение в участии в преступной организации (ч.2 ст.210 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Подсудимый просил домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге арестовали участника финансовой пирамиды по делу о хищении 16 млрд рублей.

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