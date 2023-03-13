«Центральный» удержался в защите

Управлению Федеральной налоговой службы по Башкирии не удалось отменить продажу дебиторской задолженности ООО «Экспо-плаза» перед обанкротившимся ООО «ТК Центральный», владеющим одноименным торговым комплексом в Уфе. В сентябре 2022 года московская предпринимательница Ольга Ильянок приобрела на аукционе за 5,3 млн руб. право требования 293 млн руб. с «Экспо-плазы». Налоговая инспекция попыталась опротестовать результаты торгов, ссылаясь на заниженную стоимость продажи, но две инстанции арбитражного суда с ней не согласились. Юристы полагают, что у налоговой службы есть шансы отстоять свою позицию в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсный управляющий «ТК „Центральный“» доказал законность продажи актива банкрота

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Конкурсный управляющий «ТК „Центральный“» доказал законность продажи актива банкрота

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы республиканского Управления Федеральной налоговой службы на решение арбитражного суда Башкирии по поводу продажи активов ООО «ТК „Центральный“» (владеет одноименным торговым комплексом на улице Цюрупы в Уфе).

В сентябре 2022 года конкурсный управляющий «Центрального» Павел Коршунов выставил на торги путем публичного предложения дебиторскую задолженность компании — право требования 293 млн руб. у ООО «Экспо-плаза» (специализируется на аренде и управлении коммерческой недвижимостью в выставочном комплексе «Башкортостан»). Со дня начала приема заявок до подведения итогов торгов прошло десять дней. Начальная цена лота составляла 264,5 млн руб., но победитель аукциона — предприниматель из Москвы Ольга Ильянок — предложила за лот 5,3 млн руб.

УФНС, будучи кредитором «Центрального», не согласилось с результатами торгов. Ведомство, в частности, заявило в суде, что сделка была совершена по заниженной цене и имела «признаки согласованности действий, направленных на ограничение конкуренции на торгах».

Павел Коршунов с доводами налоговой службы не согласился. В отзыве на заявление он подчеркнул, что порядок реализации дебиторской задолженности был определен решением общего собрания кредиторов «Центрального». «Кроме того, как полагает конкурсный управляющий, заявителем, в нарушение ст. 65 ГПК РФ не приведены ни доводы относительно конкретных допущенных нарушений, ни доказательства таких нарушений», — указано в материалах дела.

ООО «ТК Центральный» было признано банкротом в июне 2019 года по заявлению аффилированного с ним ООО «БВК Экспо», сумма задолженности перед которым составляет 35,7 млн руб. ФНС включена в реестре требований кредиторов компании с суммой 2,8 млн руб. «ТК Центральный» через ООО «Финвесторг-Уфа» контролируется кипрской Horat Limited (79,2%) и московской ООО «Грантор» (19,8%). Площадь торгового центра «Центральный» — 47,4 тыс. кв. м. Недвижимость находится в залоге у банка «Траст».

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении заявления УФНС. Он обратил внимание, что в торгах, кроме госпожи Ильянок, участвовали еще два претендента — Владислав Петровский и Дмитрий Окулич. Предыдущие попытки продать дебиторскую задолженность должника, отметил суд, не состоялись в связи с отсутствием заявок. «Каких-либо объективных доказательств, принципиальной возможности реализации имущества по большей цене (в материалы дела) не представлено, нарушений прав кредитора не доказано, каких-либо доказательств об ограничении круга потенциальных участников торгов при проведении торгов не усматривается, равно как и не представлены доводы о неверном установлении рыночной цены реализации имущества», — резюмировал суд.

В апелляционной жалобе УФНС настаивало на своих доводах, но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, в частности, обратил внимание, что «ни один потенциальный покупатель не заявлял о нарушении порядка проведения торгов и ограничении их прав на участие в указанных торгах». Кроме того, средства, выплаченные госпожой Ильянок по договору купли-продажи, уже были потрачены конкурсным управляющим на оплату текущей задолженности перед кредиторами «Центрального».

Получить комментарии в УФНС по Башкирии вчера не удалось.

По мнению партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, судами не дана должная оценка фактическим обстоятельствам дела. «Полагаем, что судом не исследован вопрос влияния «агрессивного» снижения на фактическую возможность участия в торгах всех заинтересованных лиц. «Агрессивное» снижение цены продажи может быть признано необоснованным, если длительность времени на подачу заявки для конкретного этапа не позволяет потенциальному покупателю выполнить условия для участия в торгах. Например, подготовить необходимые для участия документы», — отметил он.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает, что организатор «выбрал спорную модель проведения торгов», которая не соответствует целям конкурсного производства и обеспечению конкуренции. «Логично, что ФНС засомневались в добрых намерениях собрания кредиторов, утвердившего такие странные условия продажи. Настолько быстрые торги не способствуют привлечению большего количества покупателей и выглядят нелогично с точки зрения цели конкурсного производства. С другой стороны, по формальным признакам, судебный акт выглядит обоснованным. Действительно, как справедливо указывает суд, налоговая на стадии, когда утверждалось положение о торгах и проходили первые торги, возражений не заявляла. На этом основании полагаю, что в удовлетворении кассационной жалобы будет отказано, а решение останется в силе», — отметил он.

Булат Баширов, Карина Мамаева