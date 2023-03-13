Кришнаиты опровергли, что поджигатель военкомата из Новоуральска был лидером религиозной общины

Представители общества сознания Кришны в Екатеринбурге опровергли, что 44-летний житель Новоуральска (закрытый город в Свердловской области), планирующий поджечь военкомат, был лидером местной общины и участвовал в религиозной жизни объединения. Об этом «Ъ-Урал» рассказал юрист организации. Ранее Telegram-канал Mash писал, что задержанный — главный кришнаит Новоуральска.

Напомним, 2 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Новоуральска, который планировал поджечь военкомат «коктейлем Молотова». В этом задержанный признался на видео, предоставленном пресс-службой УФСБ по Свердловской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

По словам собеседника «Ъ-Урал», житель Новоуральска не общался с верующими сообщества кришнаитов, не появлялся на совместных служениях и не проходил духовного посвящения. «Были слухи, что он восемь-десять лет назад обращался узнать, как получить духовное посвящение, но, достоверно известно, что ему отказали, поскольку он проявил себя не вполне адекватно»,— рассказал юрист кришнаитов. По его словам, насилие и причинение вреда живимым существам противоречит идеям кришнаизма. «Ни о каком протестном движении и о попытке кого-то обидеть — вообще речи не идет»,— подчеркнул он.

На сегодняшний день в Свердловской области действуют три религиозные организации и шесть религиозных групп кришнаитов. Официально сообщества верующих зарегистрированы в Екатеринбурге, Краснотурьинске, Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле и Качканаре.

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Василий Алексеев