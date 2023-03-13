Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб при освобождении Артемовска

В ходе боев по освобождению Артемовска (ДНР) на специальной военной операции погиб 49-летний житель Серовского городского округа (Свердловская область) Валерий Чеклецов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Прощание с погибшим состоится 14 марта в 13:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» (ул. Карбышева, 15).

Валерий Чеклецов родился 27 марта 1973 года в селе Филькино Серовского городского округа. Окончил Филькинскую среднюю школу, после чего отучился в СПТУ-65 на машиниста одноковшовых экскаваторов. Работал резчиком металла на местном Металлургическом заводе. В составе ЧВК «Вагнер» он погиб на спецоперации 17 февраля 2023 года.

Напомним, жители Ивделя (Свердловская область) простились с 50-летним бойцом ЧВК «Вагнер», уроженцем ДНР, погибшем 3 февраля в Артемовске. До отправки на спецоперацию он работал водителем бульдозера на дорожных объектах Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

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Диана Сунагатуллина