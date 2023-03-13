В Свердловской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» из Донбасса, погибшем на СВО

В Ивделе (Свердловская область) прошло прощание с 50-летним бойцом ЧВК «Вагнер», уроженцем ДНР Александром Шитоевым, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города.

Александром Шитоевым родился в селе Новоселовка Донецкой области. После школы переехал в Свердловской области и получил профессию в профтехучилище в Серове. Срочную службу прошел в железнодорожных войсках, а затем работал водителем бульдозера на дорожных объектах Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

В октябре 2022 года он вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО. Александром Шитоевым погиб 3 февраля в Артемовске.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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