На Кубани усилят меры безопасности на объектах железной дороги и ТЭК

На заседании оперативного штаба Краснодарского края начальник УФСБ по региону Сергей Захарихин заявил о необходимости повысить бдительность на железнодорожных объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Сейчас наша главная задача – повысить бдительность на всех объектах железной дороги, топливно-энергетического комплекса. Руководство предприятий должно следить, чтобы их организации осматривали ежедневно, и они находились под постоянным наблюдением», – отметил Сергей Захарихин.

По указу президента РФ на Кубани действует средний уровень реагирования. В связи с этим на совещании обсудили меры безопасности, необходимые для сохранения стабильности. Глава Кубани Вениамин Кондратьев попросил правоохранительные органы продолжать в усиленном режиме принимать в регионе меры для охраны общественного порядка и объектов транспортной инфраструктуры.

«Кубань продолжает оставаться главным курортным регионом страны и круглогодично принимает туристов. Сейчас мы активно готовимся к летнему сезону. У жителей и гостей края не должно быть сомнений в том, что их безопасность будет находиться на самом высоком уровне», - отметил Вениамин Кондратьев.

На прошлых заседаниях оперативного штаба на Кубани ограничили и ввели новые требования в использовании беспилотников и маломерных судов в акватории Краснодарского водохранилища и реке Кубань.

Татьяна Ручкина

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