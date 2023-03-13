Апелляция подтвердила штраф участнику сговора при озеленении проспекта Ленина

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф в 100 тыс. руб. участнику сговора при озеленении проспекта Ленина в Челябинске — ООО «НПО “Сад и огород”» (Красноармейский район). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2021 года Челябинское УФАС вынесло решение о наличии антиконкурентного соглашения между комитетом дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Артур», НПО «Сад и огород» и восьмью индивидуальными предпринимателями в сентябре прошлого года.

Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что чиновники, пытаясь избежать проведения торгов, искусственно разделили работы общей стоимостью 3,3 млн руб. на небольшие контракты. При этом все договоры имели единую форму, предмет и заключены в один промежуток времени. На одном из совещаний руководитель комитета представил сотрудника НПО «Сад и огород» и сообщил, что организация будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. «Сад и огород» поручил поиск подрядчиков ИП Королевой, которая в дальнейшем самостоятельно занималась исполнением контрактов, координируя индивидуальных предпринимателей и «Артур». Практически весь посадочный материал приобретался у НПО «Сад и огород». Один из предпринимателей в ходе рассмотрения дела сообщил, что хозяйствующие субъекты сами распределили между собой участки, где сажать деревья. Письменные запросы на коммерческие предложения от комитета не поступали, их подготовили и передали уже после заключения контрактов.

Челябинское УФАС России пришло к выводу о том, что комитет дорожного хозяйства имело достаточно времени для определения своей потребности в выполнении работ по посадке деревьев, включая принятие мер по инвентаризации деревьев. За нарушение закона о защите конкуренции должностному лицу комитета и хозяйствующим субъектам назначены штрафы на общую сумму 438 тыс. руб. По факту махинаций при формировании и исполнении контрактов против экс-председателя комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО.