В Свердловской области погрузка на железной дороге в феврале выросла на 4,2%

В феврале 2023 года на железной дороге в Свердловской области было погружено 5,3 млн тонн, что на 4,2% выше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщила пресс-служба СвЖД. В январе-феврале в регионе погрузка сократилась на 0,2% относительно прошлого года и составила 10,5 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, с начала года по железной дороге отправлено:

строительных грузов — 4,5 млн тонн (+14,9 к январю-февралю 2022 года)

руды железной и марганцевой — 1,8 млн тонн (-12%)

черных металлов — 1,5 млн тонн (+10,5%)

руды цветной и серного сырья — 799 тыс. тонн (-13%)

флюсов — 408,4 тыс. тонн (+20,8%)

кокса — 59,8 тыс. тонн (-16,3%)

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. В целом на СвЖД в феврале 2023 года погрузка составила 10,8 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за годом ранее. В январе-феврале СвЖД разработала семь новых ускоренных маршрутов для грузоотправителей.

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Диана Сунагатуллина