Мэр Анапы поручил завершить ремонт крупных дорог до 1 мая

Глава Анапы Василий Швец поручил выстроить график крупных дорожных работ так, чтобы они были завершены до 1 мая. В это время в городе начнется курортный сезон, во время которого ожидается большой турпоток. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Работу по совершенствованию и обновлению дорожной сети мы будем проводить на постоянной основе. Этот вопрос волнует многих наших жителей, особенно в сельских округах, и мы будем стремиться к тому, чтобы сделать анапские дороги как можно комфортнее»,— отметил Василий Швец.

В 2023 году управление ЖКХ Анапы планирует провести проектно-изыскательские работы по 12 улицам общей протяженностью около 20 км. В их число входят улицы Черноморская в станице Анапская, Центральная в поселке Супсех, Пионерская в станице Гостагаевская, а также Садовая и другие улицы в Анапе. После высокого сезона в городе также начнутся проектные работы по модернизации Пионерского проспекта. Несколько улиц в муниципалитете планируют обновить с привлечением внебюджетных средств.

Анапское дорожное ремонтно-строительное управление «Вираж» уже завершает подготовку к реализации проекта по ремонту подъездной дороги к хутору Черный. Аналогичные работы планируется провести в поселке Просторный. Кроме того, специалисты рассчитывают в этом году улучшить дорогу к станице Благовещенской.

Всего в 2023 году в Краснодарском крае планируют построить и отремонтировать около 500 км на краевых участках федеральных автодорог и муниципальных трассах. В прошлом году работы провели на 330 км дорог регионального значения, еще на 155 км восстановили изношенное покрытие.

Татьяна Ручкина

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