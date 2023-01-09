На Кубани в 2023 году построят и реконструируют 500 км автотрасс

В Краснодарском крае в 2023 году построят и реконструируют около 500 км автотрасс. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы проведут на краевых участках федеральных автодорог, муниципальных трассах, продолжат строительство Яблоновского моста в Краснодаре. Продолжится строительство обхода Тимашевска, дороги «Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская», реконструкция трасс «Краснодар Ейск» и «Краснодар — Кропоткин».

Кроме того, в текущем году заключат 11 концессионных соглашений на реализацию проектов в области теплоснабжения. Ожидаемая сумма вложений в отрасль составит 2,8 млрд руб.

Анастасия Донскова

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