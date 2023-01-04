На Кубани в 2022 году отремонтировали 330 километров дорог

В рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» в 2022 году отремонтировали 330 км дорог регионального значения, а также восстановили 155 км изношенного покрытия автомобильных дорог. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В прошедшем году введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Краснодар-Ейск (от границы с Динским районом до ст. Медведовской). В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 122 км дорог регионального значения, 124 км дорог местного значения в городских агломерациях, 380 погонных метров мостовых сооружений на дорогах регионального значения, а также установили 225 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

«Завершены работы по ремонту мостовых сооружений в Успенском, Выселковском, а также Усть-Лабинском районах. Каждый из отремонтированных объектов обеспечивает междугороднюю и пригородную связь между населенными пунктами указанных районов, а также играет важную роль в сельскохозяйственных перевозках»,— сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным минтранспорта, самыми крупными проектами, которые реализовывались в прошлом году, стали строительство нового моста через реку Кубань в районе пос. Яблоновский и строительство автодорожного обхода Тимашевска. Кроме того, в 2022 году приступили к реализации еще двух крупных проектов — реконструкции автодорог Краснодар-Ейск (участок от ст. Новотитаровской до границы с Тимашевском) и Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края в районе хутора Ленина.

Маргарита Синкевич

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