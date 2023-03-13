Бастрыкин поручил доложить о жалобе уральца на действия приставов, забравших у него дочь

Житель Свердловской области, у которого судебные приставы 3 марта силой забрали дочь, записал обращение к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Все экспертизы, проведенные судом, говорят, что дети должны находиться с отцом и жить все вместе для их благополучия. Те же экспертизы показывают, что мать негативно влияет на детей, настраивает их против меня. Тем самым негативно влияет на их развитие и психику. Она уже не первый раз уходит, бросает детей», — заявил Олег Кохичко.

В пресс-службе регионального ГУ ФССП ранее рассказали, что ребенок, по решению суда, должен проживать с матерью в Нижнем Тагиле. Однако отец отказался добровольно исполнять это требование и начал скрывать местонахождение дочери, из-за чего был объявлен в исполнительный розыск. Позже оказалось, что он увез дочь из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Судебные приставы, представители органа опеки, психолог выехали в адрес нахождения ребенка. Мужчина оказывал сопротивление и не хотел отдавать девочку, из-за этого в отношении него возбудили дело по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица).

Сейчас ребенок находится с матерью. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ситуации.

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