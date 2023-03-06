В Екатеринбурге приставы силой забрали дочь у отца и вернули ее матери

В Екатеринбурге судебные приставы силой забрали дочь у отца-должника, который отказывался передавать ребенка матери. В пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области рассказали, что мужчина оказывал сопротивление и не хотел отдавать девочку.

По данным ведомства, ребенок, по решению суда, должен проживать с матерью в Нижнем Тагиле. Однако отец отказался добровольно исполнять данное требование и начал скрывать место нахождения дочери, из-за чего был объявлен в исполнительный розыск.

Впоследствии стало известно, что он увез дочь из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Судебные приставы, представители органа опеки, психолог выехали в адрес нахождения ребенка. Из-за того, что мужчина оказывал сопротивление и вел себя агрессивно, в отношении него возбудили дело по ст.17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица).

Ребенка по итогу удалось вернуть матери.

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