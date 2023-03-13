Власти Петербурга потратят почти миллиард рублей на медиа и блогеров

Ассоциация журналистов «Петроцентр», созданная в прошлом году, сформирует пул блогеров и будет организовывать посты в соцсетях и публикации в федеральных СМИ. Соответствующий проект постановления о выделении почти 1 млрд руб. опубликован на сайте Смольного, обратила 13 марта «Фонтанка».

Эти средства передадут Ассоциации журналистов на четыре направления. Среди них выпуск газеты «Вечерний Санкт-Петербург» (около 90 млн руб.), районный периодических печатных изданий (порядка 150 млн руб.), а также на создание и публикацию постов по «социально значимым темам развития Санкт-Петербурга в соцмедиа и федеральных средствах массовой информации». Необходимо это, как следует из пояснительной записки, для «повышения уровня информированности населения о предстоящих и текущих событиях в политической, экономической, культурной и спортивной жизни Санкт-Петербурга, осуществления взаимодействия с жителями города».

Структура социальных сетей должна ежемесячно выдавать 3,5 тыс. постов с общим охватом 10 млн просмотров. При этом через блогеров и лидеров общественного мнения опубликуют не менее 1 тыс. публикаций с общим охватом не менее 2 000 000 просмотров за весь период. Кроме того, за год организуют еще 100 новостей регионального значения в федеральных СМИ.

В новой структуре отвечать за поставленные задачи будет порядка 100 человек. Офис расположится в здании телецентра на Чапыгина, 6.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте