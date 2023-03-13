Белорусский «Белкоммунмаш» отгрузил первую партию троллейбусов для Екатеринбург

Белорусский производитель BKM HOLDING («Белкоммунмаш») отгрузил первую партию троллейбусов для Екатеринбурга. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов, передает «Вечерний Екатеринбург».

По его словам, поставки новых троллейбусов задерживаются из-за того, что у предприятия «Белкоммунмаш» закончились комплектующие импортного производства. «Их перестали поставлять в Белоруссию с введением санкций в отношении этой страны по политическим причинам»,— объяснил господин Орлов.

Изначально транспорт должны были поставить в декабре прошлого года, но тогда из-за введения санкции в отношении подрядчика отгрузку первой партии перенесли на конец февраля. В начале марта начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин сказал, что поставки задерживаются, но ожидаются в течение месяца. По его данным, большая часть троллейбусов поступит к 300-летию Екатеринбурга, празднование которого запланировано на август 2023 года. Всего до конца года город получит 50 машин. «Новый троллейбусы поставят вместо тех, которые задействованы сегодня, потому что существующие уже переездили 100% своего ресурса»,— добавил Алексей Прядеин.

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