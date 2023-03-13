Наместник Киево-Печерской лавры: апокалипсис начинается с Украины

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел заявил, что монахи, которым предписано до 29 марта покинуть монастырь, будут до последнего отстаивать свои права и святыни. Он назвал украинские власти «внуками революции» и выразил мнение, что «апокалипсис начинается с Украины».

«29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки революции, внуки вождей—гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины»,— приводит слова митрополита Павла «Страна.ua».

Митрополит Павел подчеркнул, что, несмотря на предписание, монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни. «Есть люди, одевшие на себя священнические одежды, которые мечтают осквернить все, что можно. Они осквернили Успенский и Трапезный соборы. Если поносят церковь, они поносят Христа»,— добавил он.

2 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. Санкции также начали вводить в отношении представителей УПЦ, а на объектах церкви проводились обыски. Украинские власти подозревают представителей УПЦ в связях с Россией. 10 марта текущего года национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов УПЦ до 29 марта покинуть территорию лавры. Решение было объяснено нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании.

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