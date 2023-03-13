В Екатеринбурге родителей учат распознавать в школьниках членов «ЧВК Рёдан»

В школах Екатеринбурга родителей учат распознавать в подростках членов субкультурного движения «ЧВК Рёдан». Об этом пишет портал 66.ru со ссылкой на вице-мэра Екатерину Сибирцеву. По ее словам, профилактикой распространения нового движения занимаются в том числе директора школ и их советники по воспитанию. На данный момент в учебных заведениях активности представителей субкультуры нет.

«ЧВК Рёдан» начали называть себя фанаты японских комиксов Hunter x Hunter, в которых действует преступная организация «Геней Рёдан». Любители этого аниме одеваются в клетчатые штаны, черные футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4.

Внимание на «ЧВК Рёдан» обратили после серии потасовок в российских ТЦ, которые, предположительно, устроили члены движения. На скандал отреагировали в Госдуме и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал пресекать противоправные действия подростков, относящихся к «псевдосубкультуре, которая ничего хорошего не несет нашей молодежи».

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее заявила, что сотрудники полиции не должны заниматься проблемами, связанными с «ЧВК Рёдан».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте