В Петербурге открыли вакансию менеджера по продажам с грустным лицом

Балтийский телекоммуникационный холдинг опубликовал вакансию менеджера по продажам с грустным лицом. Соответствующее объявление появилось на платформе для поиска работы hh.ru.

«В строгую компанию с четкой дисциплиной и жестким управлением на рутинную работу требуется человек, методично выполняющий должностные обязанности согласно плану, безынициативно и беспрекословно. Фантазия — существенный минус», — отмечается в объявлении.

Сотруднику с грустным лицом за работу готовы платить от 45 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в месяц. Рабочая неделя на вакансии менеджера по продажам составит четыре дня. Среди обязательных условий обозначено знание английского языка на уровне выше среднего. В компании отметили, что ждут «скучные и грустные резюме».

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