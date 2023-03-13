На одно место в IT-отрасли Петербурга претендует почти 18 начинающих специалистов

Начинающие специалисты испытывают наиболее острую нехватку рабочих мест в IT-секторе Санкт-Петербурга. На одну вакансию в настоящее время в среднем приходится 17,6 соискателей, следует из данных HeadHunter.

В разрезе всех IT-вакансий в Петербурге на одно рабочее место в среднем претендует 4 специалиста. При этом компании сокращают число вакансий для начинающих, доля таких предложений по итогам первых месяцев текущего года сократилась до 6%.

Диапазон зарплат для «джуниоров» начинается от 40,2 тыс. руб. и достигает 70 тыс. руб. В то же время в Ленинградской области сотрудникам готовы платить от 24 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

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