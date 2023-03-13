Дональд Трамп предрек новую Великую депрессию

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в экономических проблемах страны. Господин Трамп считает, что в будущем США столкнутся с новой, более сильной Великой депрессией.

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с обвального падения акций на бирже и продолжавшийся до 1939 года. К 1932 году без работы в США остались 12,5 млн человек, или 10% всего населения страны.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой… Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год.— "Ъ") современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство — банки уже начали банкротиться»,— написал господин Трамп в своей социальной сети Truth Social (цитата по ТАСС).

10 марта калифорнийский цифровой регулятор объявил 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB) банкротом. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. В проспекте для инвесторов SVB пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов.

Подробнее — в колонке Татьяны Едовиной «Как стать банкротом за три дня».

Милена Костерева