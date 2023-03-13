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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп предрек новую Великую депрессию

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в экономических проблемах страны. Господин Трамп считает, что в будущем США столкнутся с новой, более сильной Великой депрессией.

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с обвального падения акций на бирже и продолжавшийся до 1939 года. К 1932 году без работы в США остались 12,5 млн человек, или 10% всего населения страны.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой… Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год.— "Ъ") современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство — банки уже начали банкротиться»,— написал господин Трамп в своей социальной сети Truth Social (цитата по ТАСС).

10 марта калифорнийский цифровой регулятор объявил 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB) банкротом. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. В проспекте для инвесторов SVB пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов.

Подробнее — в колонке Татьяны Едовиной «Как стать банкротом за три дня».

Милена Костерева

Фотогалерея

Великая депрессия

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24 октября 1929 года на Нью-Йоркской бирже произошло обвальное падение акций. Этот день вошел в историю как «черный четверг» и дал начало Великой депрессии, поглотившей США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию &lt;br>Люди на ступенях здания казначейства США в «черный четверг»

24 октября 1929 года на Нью-Йоркской бирже произошло обвальное падение акций. Этот день вошел в историю как «черный четверг» и дал начало Великой депрессии, поглотившей США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию
Люди на ступенях здания казначейства США в «черный четверг»

Фото: AP

Причины Великой депрессии до сих пор точно не определены. Среди самых популярных — нехватка денежной массы, денежная политика Федеральной резервной системы (ФРС), очередной кризис перепроизводства, стремительный прирост населения, принятие Закона Смута-Хоули в 1930 году, вводившим высокие таможенные пошлины на импортные товары, Первая мировая война, маржинальные займы &lt;br>На фото: Нью-Йоркская фондовая биржа сразу после обвала акций

Причины Великой депрессии до сих пор точно не определены. Среди самых популярных — нехватка денежной массы, денежная политика Федеральной резервной системы (ФРС), очередной кризис перепроизводства, стремительный прирост населения, принятие Закона Смута-Хоули в 1930 году, вводившим высокие таможенные пошлины на импортные товары, Первая мировая война, маржинальные займы
На фото: Нью-Йоркская фондовая биржа сразу после обвала акций

Фото: National Archives and Records Administration

За «черным четвергом» последовали «черный понедельник» и «черный вторник», когда биржа потеряла более $14 млрд (примерно $500 млрд по сегодняшнему курсу). Эта сумма превышала годовой федеральный бюджет в 10 раз &lt;br>На фото: витрина магазина с вывеской «Бесплатный суп, кофе и пончики для безработных»

За «черным четвергом» последовали «черный понедельник» и «черный вторник», когда биржа потеряла более $14 млрд (примерно $500 млрд по сегодняшнему курсу). Эта сумма превышала годовой федеральный бюджет в 10 раз
На фото: витрина магазина с вывеской «Бесплатный суп, кофе и пончики для безработных»

Фото: National Archives and Records Administration

Тяжелее всего кризис проявился в США. Правительство бездействовало, если не считать принятого в 1930 году закона Смута-Хоули, в результате которого были введены высокие таможенные пошлины, что позволило кризису распространиться в Европу. Вкладчики массово изымали средства из банков, это привело к банкротству банков &lt;br>На фото: люди занимают очередь в попытке забрать свои вклады в банке

Тяжелее всего кризис проявился в США. Правительство бездействовало, если не считать принятого в 1930 году закона Смута-Хоули, в результате которого были введены высокие таможенные пошлины, что позволило кризису распространиться в Европу. Вкладчики массово изымали средства из банков, это привело к банкротству банков
На фото: люди занимают очередь в попытке забрать свои вклады в банке

Фото: National Archives and Records Administration

Не хватало рабочих мест. Уровень безработицы за три года достиг 23,6% (в начале кризиса он составлял 3,2%). Работу потеряли 13 млн американцев &lt;br>На фото: полицейский охраняет вход в банк

Не хватало рабочих мест. Уровень безработицы за три года достиг 23,6% (в начале кризиса он составлял 3,2%). Работу потеряли 13 млн американцев
На фото: полицейский охраняет вход в банк

Фото: National Archives and Records Administration

«Хотя катастрофа произошла всего шесть месяцев назад, я уверен, что самое худшее позади, и продолжительными совместными усилиями мы быстро преодолеем спад. Банки и промышленность почти не затронуты. Эта опасность также благополучно миновала» &lt;br>В марте 1930 года к нации обратился президент США Герберт Гувер. Он заявил, что самые тяжелые времена остались позади, а экономика восстановится сама собой. Этого не случилось, а Гувер стал ненавидим всеми &lt;br>На фото: жители Кливленда (штат Огайо) регистрируются, чтобы найти временную работу

«Хотя катастрофа произошла всего шесть месяцев назад, я уверен, что самое худшее позади, и продолжительными совместными усилиями мы быстро преодолеем спад. Банки и промышленность почти не затронуты. Эта опасность также благополучно миновала»
В марте 1930 года к нации обратился президент США Герберт Гувер. Он заявил, что самые тяжелые времена остались позади, а экономика восстановится сама собой. Этого не случилось, а Гувер стал ненавидим всеми
На фото: жители Кливленда (штат Огайо) регистрируются, чтобы найти временную работу

Фото: AP

Даже те, у кого работа была, влачили нищенское существование. Зарплаты уменьшились в три раза, а цены на одежду и еду наоборот выросли многократно &lt;br>На фото: безработные за обедом

Даже те, у кого работа была, влачили нищенское существование. Зарплаты уменьшились в три раза, а цены на одежду и еду наоборот выросли многократно
На фото: безработные за обедом

Фото: AP

В 1932 году в Детройте прошло шествие голодающих рабочих. Правоохранительные органы жестоко подавили марш: пять человек были убиты, десятки ранены, многие были подвергнуты репрессиям. В крупных городах была организована выдача еды &lt;br>На фото: очередь в Нью-Йорке за сэндвичами и кофе

В 1932 году в Детройте прошло шествие голодающих рабочих. Правоохранительные органы жестоко подавили марш: пять человек были убиты, десятки ранены, многие были подвергнуты репрессиям. В крупных городах была организована выдача еды
На фото: очередь в Нью-Йорке за сэндвичами и кофе

Фото: AP / File

В основном под сокращение попало чернокожее население США. К остальным работодатели были куда благосклоннее, но к 1931 году увольняли всех, не зависимо от расовой и национальной принадлежности &lt;br>На фото: людям раздают картофель

В основном под сокращение попало чернокожее население США. К остальным работодатели были куда благосклоннее, но к 1931 году увольняли всех, не зависимо от расовой и национальной принадлежности
На фото: людям раздают картофель

Фото: AP

Удивительно, но именно в период Великой депрессии были достроены Эмпайр-стейт-билдинг и мост «Золотые Ворота», что обеспечило заработком многих безработных &lt;br>На фото: очередь за супом

Удивительно, но именно в период Великой депрессии были достроены Эмпайр-стейт-билдинг и мост «Золотые Ворота», что обеспечило заработком многих безработных
На фото: очередь за супом

Фото: National Archives and Records Administration

Люди прятались от депрессии в кинотетарах. В этот период в кино ходили 65% американцев. Еженедельно на просмотры собирались почти 80 млн человек. Самыми популярными фильмами были «Унесенные ветром», «Волшебник страны Оз» и «Кинг-Конг» &lt;br>На фото: толпы протестующих людей в Нью-Йорке

Люди прятались от депрессии в кинотетарах. В этот период в кино ходили 65% американцев. Еженедельно на просмотры собирались почти 80 млн человек. Самыми популярными фильмами были «Унесенные ветром», «Волшебник страны Оз» и «Кинг-Конг»
На фото: толпы протестующих людей в Нью-Йорке

Фото: Library of Congress

Великая депрессия породила в Америке 1930-х разгул бандитизма. Криминальный беспредел привел к созданию ФБР. Для его появления потребовалось всего 600 дней, а руководитель Бюро Джон Эдгар Гувер стал национальным героем и создал одно из самых могущественных ведомств &lt;br>На фото: ветераны Первой мировой войны, требующие выплатить им пособия, во время многотысячного марша на Вашингтон

Великая депрессия породила в Америке 1930-х разгул бандитизма. Криминальный беспредел привел к созданию ФБР. Для его появления потребовалось всего 600 дней, а руководитель Бюро Джон Эдгар Гувер стал национальным героем и создал одно из самых могущественных ведомств
На фото: ветераны Первой мировой войны, требующие выплатить им пособия, во время многотысячного марша на Вашингтон

Фото: National Archives and Records Administration

Именно во время Великой депрессии мафиози Аль Капоне набрал популярность в мире простых людей. В начале 1930-х годов он открыл бесплатную столовую. Так как людям просто нечего было есть, они не заботились о том, что едят из рук бандита &lt;br>На фото: мужчина лежит на пирсе в Нью-Йорке

Именно во время Великой депрессии мафиози Аль Капоне набрал популярность в мире простых людей. В начале 1930-х годов он открыл бесплатную столовую. Так как людям просто нечего было есть, они не заботились о том, что едят из рук бандита
На фото: мужчина лежит на пирсе в Нью-Йорке

Фото: Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum

Во время депрессии многие лишились своих домов, работы, хозяйства. Увеличилось количество тех, кто жил прямо на улицах. Построенные ими домики-времянки называли Гувервилями. В ходу были также гуверовская похлебка, гуверовское одеяло, гуверовские свиньи и так далее, в чем выражалась ненависть к своему президенту &lt;br>На фото: безработные возле своих хижин на Манхэттене (Нью-Йорк)

Во время депрессии многие лишились своих домов, работы, хозяйства. Увеличилось количество тех, кто жил прямо на улицах. Построенные ими домики-времянки называли Гувервилями. В ходу были также гуверовская похлебка, гуверовское одеяло, гуверовские свиньи и так далее, в чем выражалась ненависть к своему президенту
На фото: безработные возле своих хижин на Манхэттене (Нью-Йорк)

Фото: The New York Public Library

По данным статистики тех лет, примерно 50% детей в период депрессии не получали достаточно еды, медицинской помощи или были лишены дома. Многие страдали рахитом &lt;br>На фото: жительница штата Оклахома со своими детьми

По данным статистики тех лет, примерно 50% детей в период депрессии не получали достаточно еды, медицинской помощи или были лишены дома. Многие страдали рахитом
На фото: жительница штата Оклахома со своими детьми

Фото: Library of Congress

За время Великой депрессии рождаемость снизилась на 30% &lt;br>На фото: рождественский ужин в штате Айова

За время Великой депрессии рождаемость снизилась на 30%
На фото: рождественский ужин в штате Айова

Фото: Franklin D. Roosevelt Library

В период между 1930 и 1935 годами обанкротились или были распроданы с молотка примерно 750 тыс. ферм. Чаще всего бывшие фермеры становились мелкими мошенниками и бандитами. Именно тогда стали известны Бруно Хауптман, похитивший и убивший 20-месячного сына героя авиации Чарльза Линдберга, Джон Диллинджер, «Малыш» Нельсон, «Пулемет» Келли, «Красавчик» Флойд, Ма Баркер и ее сыновья, знаменитые Бонни и Клайд. Великая депрессия совпала с серией многолетних и разрушительных пыльных бурь, которые лишь усугубили экономическую и социальную ситуацию в стране &lt;br>На фото: ферма в штате Южная Дакота, погребенная под пыльной бурей

В период между 1930 и 1935 годами обанкротились или были распроданы с молотка примерно 750 тыс. ферм. Чаще всего бывшие фермеры становились мелкими мошенниками и бандитами. Именно тогда стали известны Бруно Хауптман, похитивший и убивший 20-месячного сына героя авиации Чарльза Линдберга, Джон Диллинджер, «Малыш» Нельсон, «Пулемет» Келли, «Красавчик» Флойд, Ма Баркер и ее сыновья, знаменитые Бонни и Клайд. Великая депрессия совпала с серией многолетних и разрушительных пыльных бурь, которые лишь усугубили экономическую и социальную ситуацию в стране
На фото: ферма в штате Южная Дакота, погребенная под пыльной бурей

Фото: United States Department of Agriculture

Известен случай, когда фермер, разводящий овец, поняв, что не сумеет продать их, а также, что денег на корм для них нет, убил 3 тыс. овец и сбросил их в каньон &lt;br>На фото: работники с хлопкового поля несут свои единственные пожитки

Известен случай, когда фермер, разводящий овец, поняв, что не сумеет продать их, а также, что денег на корм для них нет, убил 3 тыс. овец и сбросил их в каньон
На фото: работники с хлопкового поля несут свои единственные пожитки

Фото: Library of Congress

С приходом к власти Франклина Рузвельта правительство решилось на серьезные меры: были созданы Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральная администрация чрезвычайной помощи. В задачи последней входили строительство, ремонт и улучшение шоссе и магистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и коммунальных удобств. Для этих работ привлекались простые граждане, что обеспечило их заработком &lt;br>На фото: рабочие строят дорогу

С приходом к власти Франклина Рузвельта правительство решилось на серьезные меры: были созданы Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральная администрация чрезвычайной помощи. В задачи последней входили строительство, ремонт и улучшение шоссе и магистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и коммунальных удобств. Для этих работ привлекались простые граждане, что обеспечило их заработком
На фото: рабочие строят дорогу

Фото: U.S. National Archives and Records Administration

Еще одной антикризисной мерой правительство было предоставление фермерам займов на льготных условиях. Этим правом воспользовались тысячи землевладельцев, получив ссуды на общую сумму $2,2 млрд &lt;br>На фото: семья из штата Калифорния

Еще одной антикризисной мерой правительство было предоставление фермерам займов на льготных условиях. Этим правом воспользовались тысячи землевладельцев, получив ссуды на общую сумму $2,2 млрд
На фото: семья из штата Калифорния

Фото: The New York Public Library

К 1939 году безработица снизилась до 17%. Однако многие эксперты-экономисты считают, что меры Рузвельта отодвинули конец депрессии на пять лет &lt;br>На фото: мать семерых детей из Калифорнии Флоренс Томпсон, ставшая символом Великой депрессии в массовой культуре, после того, как ее запечатлела фотограф Доротея Ланг

К 1939 году безработица снизилась до 17%. Однако многие эксперты-экономисты считают, что меры Рузвельта отодвинули конец депрессии на пять лет
На фото: мать семерых детей из Калифорнии Флоренс Томпсон, ставшая символом Великой депрессии в массовой культуре, после того, как ее запечатлела фотограф Доротея Ланг

Фото: Dorothea Lange / Library of Congress / Library of Congress

Великая депрессия закончилась только с началом Второй мировой войны. Она оставила значительный отпечаток в культуре, стала темой произведений многих писателей («Гроздья гнева» Джона Стейнбека) и режиссеров («Бонни и Клайд», «Джонни Д.», «Однажды в Америке») &lt;br>На фото: бездомная семья из штата Аризона направляется в Калифорнию, где надеется начать получать социальное пособие

Великая депрессия закончилась только с началом Второй мировой войны. Она оставила значительный отпечаток в культуре, стала темой произведений многих писателей («Гроздья гнева» Джона Стейнбека) и режиссеров («Бонни и Клайд», «Джонни Д.», «Однажды в Америке»)
На фото: бездомная семья из штата Аризона направляется в Калифорнию, где надеется начать получать социальное пособие

Фото: Library of Congress

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24 октября 1929 года на Нью-Йоркской бирже произошло обвальное падение акций. Этот день вошел в историю как «черный четверг» и дал начало Великой депрессии, поглотившей США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию
Люди на ступенях здания казначейства США в «черный четверг»

Фото: AP

Причины Великой депрессии до сих пор точно не определены. Среди самых популярных — нехватка денежной массы, денежная политика Федеральной резервной системы (ФРС), очередной кризис перепроизводства, стремительный прирост населения, принятие Закона Смута-Хоули в 1930 году, вводившим высокие таможенные пошлины на импортные товары, Первая мировая война, маржинальные займы
На фото: Нью-Йоркская фондовая биржа сразу после обвала акций

Фото: National Archives and Records Administration

За «черным четвергом» последовали «черный понедельник» и «черный вторник», когда биржа потеряла более $14 млрд (примерно $500 млрд по сегодняшнему курсу). Эта сумма превышала годовой федеральный бюджет в 10 раз
На фото: витрина магазина с вывеской «Бесплатный суп, кофе и пончики для безработных»

Фото: National Archives and Records Administration

Тяжелее всего кризис проявился в США. Правительство бездействовало, если не считать принятого в 1930 году закона Смута-Хоули, в результате которого были введены высокие таможенные пошлины, что позволило кризису распространиться в Европу. Вкладчики массово изымали средства из банков, это привело к банкротству банков
На фото: люди занимают очередь в попытке забрать свои вклады в банке

Фото: National Archives and Records Administration

Не хватало рабочих мест. Уровень безработицы за три года достиг 23,6% (в начале кризиса он составлял 3,2%). Работу потеряли 13 млн американцев
На фото: полицейский охраняет вход в банк

Фото: National Archives and Records Administration

«Хотя катастрофа произошла всего шесть месяцев назад, я уверен, что самое худшее позади, и продолжительными совместными усилиями мы быстро преодолеем спад. Банки и промышленность почти не затронуты. Эта опасность также благополучно миновала»
В марте 1930 года к нации обратился президент США Герберт Гувер. Он заявил, что самые тяжелые времена остались позади, а экономика восстановится сама собой. Этого не случилось, а Гувер стал ненавидим всеми
На фото: жители Кливленда (штат Огайо) регистрируются, чтобы найти временную работу

Фото: AP

Даже те, у кого работа была, влачили нищенское существование. Зарплаты уменьшились в три раза, а цены на одежду и еду наоборот выросли многократно
На фото: безработные за обедом

Фото: AP

В 1932 году в Детройте прошло шествие голодающих рабочих. Правоохранительные органы жестоко подавили марш: пять человек были убиты, десятки ранены, многие были подвергнуты репрессиям. В крупных городах была организована выдача еды
На фото: очередь в Нью-Йорке за сэндвичами и кофе

Фото: AP / File

В основном под сокращение попало чернокожее население США. К остальным работодатели были куда благосклоннее, но к 1931 году увольняли всех, не зависимо от расовой и национальной принадлежности
На фото: людям раздают картофель

Фото: AP

Удивительно, но именно в период Великой депрессии были достроены Эмпайр-стейт-билдинг и мост «Золотые Ворота», что обеспечило заработком многих безработных
На фото: очередь за супом

Фото: National Archives and Records Administration

Люди прятались от депрессии в кинотетарах. В этот период в кино ходили 65% американцев. Еженедельно на просмотры собирались почти 80 млн человек. Самыми популярными фильмами были «Унесенные ветром», «Волшебник страны Оз» и «Кинг-Конг»
На фото: толпы протестующих людей в Нью-Йорке

Фото: Library of Congress

Великая депрессия породила в Америке 1930-х разгул бандитизма. Криминальный беспредел привел к созданию ФБР. Для его появления потребовалось всего 600 дней, а руководитель Бюро Джон Эдгар Гувер стал национальным героем и создал одно из самых могущественных ведомств
На фото: ветераны Первой мировой войны, требующие выплатить им пособия, во время многотысячного марша на Вашингтон

Фото: National Archives and Records Administration

Именно во время Великой депрессии мафиози Аль Капоне набрал популярность в мире простых людей. В начале 1930-х годов он открыл бесплатную столовую. Так как людям просто нечего было есть, они не заботились о том, что едят из рук бандита
На фото: мужчина лежит на пирсе в Нью-Йорке

Фото: Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum

Во время депрессии многие лишились своих домов, работы, хозяйства. Увеличилось количество тех, кто жил прямо на улицах. Построенные ими домики-времянки называли Гувервилями. В ходу были также гуверовская похлебка, гуверовское одеяло, гуверовские свиньи и так далее, в чем выражалась ненависть к своему президенту
На фото: безработные возле своих хижин на Манхэттене (Нью-Йорк)

Фото: The New York Public Library

По данным статистики тех лет, примерно 50% детей в период депрессии не получали достаточно еды, медицинской помощи или были лишены дома. Многие страдали рахитом
На фото: жительница штата Оклахома со своими детьми

Фото: Library of Congress

За время Великой депрессии рождаемость снизилась на 30%
На фото: рождественский ужин в штате Айова

Фото: Franklin D. Roosevelt Library

В период между 1930 и 1935 годами обанкротились или были распроданы с молотка примерно 750 тыс. ферм. Чаще всего бывшие фермеры становились мелкими мошенниками и бандитами. Именно тогда стали известны Бруно Хауптман, похитивший и убивший 20-месячного сына героя авиации Чарльза Линдберга, Джон Диллинджер, «Малыш» Нельсон, «Пулемет» Келли, «Красавчик» Флойд, Ма Баркер и ее сыновья, знаменитые Бонни и Клайд. Великая депрессия совпала с серией многолетних и разрушительных пыльных бурь, которые лишь усугубили экономическую и социальную ситуацию в стране
На фото: ферма в штате Южная Дакота, погребенная под пыльной бурей

Фото: United States Department of Agriculture

Известен случай, когда фермер, разводящий овец, поняв, что не сумеет продать их, а также, что денег на корм для них нет, убил 3 тыс. овец и сбросил их в каньон
На фото: работники с хлопкового поля несут свои единственные пожитки

Фото: Library of Congress

С приходом к власти Франклина Рузвельта правительство решилось на серьезные меры: были созданы Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральная администрация чрезвычайной помощи. В задачи последней входили строительство, ремонт и улучшение шоссе и магистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и коммунальных удобств. Для этих работ привлекались простые граждане, что обеспечило их заработком
На фото: рабочие строят дорогу

Фото: U.S. National Archives and Records Administration

Еще одной антикризисной мерой правительство было предоставление фермерам займов на льготных условиях. Этим правом воспользовались тысячи землевладельцев, получив ссуды на общую сумму $2,2 млрд
На фото: семья из штата Калифорния

Фото: The New York Public Library

К 1939 году безработица снизилась до 17%. Однако многие эксперты-экономисты считают, что меры Рузвельта отодвинули конец депрессии на пять лет
На фото: мать семерых детей из Калифорнии Флоренс Томпсон, ставшая символом Великой депрессии в массовой культуре, после того, как ее запечатлела фотограф Доротея Ланг

Фото: Dorothea Lange / Library of Congress / Library of Congress

Великая депрессия закончилась только с началом Второй мировой войны. Она оставила значительный отпечаток в культуре, стала темой произведений многих писателей («Гроздья гнева» Джона Стейнбека) и режиссеров («Бонни и Клайд», «Джонни Д.», «Однажды в Америке»)
На фото: бездомная семья из штата Аризона направляется в Калифорнию, где надеется начать получать социальное пособие

Фото: Library of Congress

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