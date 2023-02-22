Игоря Асабина согласовали для назначения на должность вице-премьера правительства Удмуртии

Кандидатуру Игоря Асабина согласовали для назначения на должность заместителя председателя правительства Удмуртии. Соответствующее решение сегодня, 22 февраля, приняли депутаты госсовета региона седьмого созыва на четвертой сессии республиканского парламента. «За» проголосовали 49, «против» — 0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Напомним, Игоря Асабина, с 2008 года занимавшего пост главы Сарапульского района Удмуртии, официально назначили на должность и.о. заместителя председателя правительства региона в декабре 2022 года. В зоне его ответственности находится сфера строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. Прежде о назначении Игоря Асабина на пост заместителя председателя правительства Удмуртии рассказал глава региона Александр Бречалов в рамках прямой линии.