Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ сообщила о задержании бойца украинского крымско-татарского батальона

В Крыму задержали 39-летнего гражданина Украины, который участвовал в деятельности запрещенного в России террористического вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Чекисты выяснили, что в 2016 году мужчина добровольно вступил на Украине в вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» и принимал в его составе активное участие. При этом, отмечают в пресс-службе, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ, санкция которой предполагает до 15 лет лишения свободы»,— уточнили в ФСБ.

Ранее в Севастополе задержали еще одного участника крымско-татарского добробата, который, по данным правоохранителей, тоже покинул полуостров в 2016 году и отправился на Украину, вступив там в незаконное вооруженное формирование.

Верховный суд России в 2022 году признал «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», сформированный бывшим вице-премьером Крыма, организатором блокады полуострова Ленуром Ислямовым, террористической организацией

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...