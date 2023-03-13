ФСБ сообщила о задержании бойца украинского крымско-татарского батальона

В Крыму задержали 39-летнего гражданина Украины, который участвовал в деятельности запрещенного в России террористического вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Чекисты выяснили, что в 2016 году мужчина добровольно вступил на Украине в вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» и принимал в его составе активное участие. При этом, отмечают в пресс-службе, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ, санкция которой предполагает до 15 лет лишения свободы»,— уточнили в ФСБ.

Ранее в Севастополе задержали еще одного участника крымско-татарского добробата, который, по данным правоохранителей, тоже покинул полуостров в 2016 году и отправился на Украину, вступив там в незаконное вооруженное формирование.

Верховный суд России в 2022 году признал «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», сформированный бывшим вице-премьером Крыма, организатором блокады полуострова Ленуром Ислямовым, террористической организацией

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь