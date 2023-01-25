Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе задержали скрывавшегося участника крымскотатарского добробата

В Севастополе задержали участника запрещенного в России крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального отделения ФСБ.

По данным правоохранителей, житель Севастополя в 2016 году отправился на Украину и добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование и в дальнейшем принимал активное участие в его деятельности. Затем, спустя несколько лет, он вернулся в Крым, не сообщив об этом правоохранительным органам, и продолжил преступную деятельность.

Мужчину задержали в собственном доме, он не оказывал сопротивления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Верховный суд России в 2022 году признал террористической организацией добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана, сформированный бывшим вице-премьером Крыма организатором блокады полуострова Ленуром Ислямовым.

Ранее в Джанкойском районе Крыма задержали шестерых участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», работа которой, по утверждению правоохранителей, координировалась с территории Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...