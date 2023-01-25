В Севастополе задержали скрывавшегося участника крымскотатарского добробата

В Севастополе задержали участника запрещенного в России крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального отделения ФСБ.

По данным правоохранителей, житель Севастополя в 2016 году отправился на Украину и добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование и в дальнейшем принимал активное участие в его деятельности. Затем, спустя несколько лет, он вернулся в Крым, не сообщив об этом правоохранительным органам, и продолжил преступную деятельность.

Мужчину задержали в собственном доме, он не оказывал сопротивления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Верховный суд России в 2022 году признал террористической организацией добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана, сформированный бывшим вице-премьером Крыма организатором блокады полуострова Ленуром Ислямовым.

Ранее в Джанкойском районе Крыма задержали шестерых участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», работа которой, по утверждению правоохранителей, координировалась с территории Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь