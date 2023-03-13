Головной завод в Обухово выставят на торги за 1,1 млрд рублей

Имущество обанкротившегося АО «Головной завод» в Обухово выставят на торги единым лотом. Речь идет об участке площадью около 12 га и 17,3 тыс. кв. м. помещений в Грузовом проезде, 13 с инженерными сооружениями, станками, компрессорами и мебелью за 1,13 млрд рублей, пишет 13 марта «Деловой Петербург».

Залоговым кредитором выступает ПАО «Банк Санкт-Петербург». На долю недвижимости в сумме приходится около 0,4 млрд руб. При отсутствии заявок на первых торгах в условиях продажи прописано снижение начальной цены на 10%.

Напомним, что на заводе производили строительные и отделочные материалы. Головной завод входил в холдинг «Стройкомплект».

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